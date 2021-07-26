台船（2208）今（26）日宣布，為沃旭能源公司製作的水下基樁（Pin Pile）完成交運，將運用在「大彰化東南及西南第一階段離岸風場」。台船首度踏入海工事業，這批水下基樁的製作完成及交運，象徵在實現技術上的突破。

台船面對近年世界造船業的不景氣，致力轉型，目前國艦國造業務比重已達60％，商船本業與海工事業約佔40％，三大事業逐步建構穩定。

台船為沃旭製作的水下基樁每支長度約72米、重量約330噸，約由18～20個板厚40-70mm的鋼罐依照風場設計圖銲接組裝而成，單支水下基樁的銲道平均長度6760米，約為17圈400米的操場跑道。這批水下基樁自2020年1月16日開工、2021年6月23日完工，是公司投資規畫全新產線啟動以來生產的首批水下基樁。

為此，台船首先穩定設備妥善率，遴選人員重新教育訓練，並建立小班長制度，至最後ISO 9001的程序進行，並於銲前步驟確認及落實後續PDCA規劃及執行改善，逐步將銲接失敗率從初期的5～8％到後期減少至3％左右，最終符合業界國際標準與高品質要求，完工交貨。

每支在海床上矗立的離岸風機，都是台灣能源轉型的重要象徵，台船製造的單支基樁未來平均25～30年的運維期間將在海上受海浪侵蝕，須經得起檢驗與考驗。台船能夠製造具備世界離岸風電風場規格之水下鋼構，也象徵我國海工能量的建立。

台船為國家離岸風電本土化政策一員，除了鋼構，也發揮造船能量承攬大型離岸風電浮吊船「環海翡翠輪」設計建造，預計2022年底完工，將陸續投入中能及海龍等離岸風場。本輪為台灣首艘本土產製的全迴旋大型浮吊船，也將為台灣造船技術及離岸風電產業寫新頁。