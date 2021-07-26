網紅小A辣砸45萬到泰國完成性別重置手術，終於成為女兒身，術後的她比女人還嫵媚迷人，漂亮外型和直率個性讓她圈粉無數，日前她在臉書分享，自己經歷過最痛苦的手術竟然不是變性手術，而是「豐臀手術」，讓她煎熬了一個月才恢復。

小A辣日前曬出兩張對比照，可以看到她動刀前的屁股比較扁塌，動刀後明顯變得圓潤，她也在文中坦言原本想說變性手術是最痛的，但做了豐臀手術之後才發現，這是她動過的手術中最難熬的，「做完屁股後，不管是要上廁所，蹲著或是坐著都很痛，睡覺的時候也不能趴著睡」。

小A辣同時自信表示，雖然過程很痛苦，但她很滿意現在的屁股弧度，貼文一出引來超過萬人按讚，她在留言區表示自己58公斤的臀型是最好看的，並曬出一段秀出豐滿翹臀的影片，也提到很多人都問她為什麼最近皮膚和身形都變了，這是因為她變性完胃口變得沒那麼好。

不少網友紛紛留言直呼，「我覺得你最讓我佩服的就是敢動那麼多會讓自己無比疼痛的手術，真心佩服！」、「加油喔！現在的你真的好美哦！一定要一直維持現在美感讓我們欣賞你哦！」、「佩服佩服，我們女人還真沒有珍惜自己擁有。」、「現在臀型很美，蜜桃臀女人都想要」。