李玉璽、黃鐙輝回大溪感謝關聖帝君保佑。（東森、映畫提供）

李玉璽劇中喜想一家和樂景況眼睛泛淚。（東森、映畫提供）

林暉閔飆罵李玉璽不重孝道。（東森、映畫提供）

東森、映畫聯合製作大戲《神之鄉》，第5、6集收視再創新高，公視首播平均收視2.39，東森平均1.63，兩台皆各拿下當日同時段收視率冠軍，共計180.4萬人次觀看。李玉璽與黃鐙輝藉著參加東森超視《請問 今晚住誰家？》錄影回到大溪拍攝地，錄影過程中傳來收視捷報，兩人不約而同大喊「爽」！

平時不會下廚的李玉璽與黃鐙輝，特地學習製作劇中王識賢的招牌菜「陀螺炸雞」開心慶功，答謝關聖帝君一路以來的保庇，由普濟堂總幹事藍倍敏代表接受，他也回贈神明加持的項鍊給兩人，祝福身體健康、一切平安。節目製作單位重現了《神之鄉》經典橋段來迎接兩人，要讓他們舉神將跟打陀螺，這對受過特訓的李玉璽不是難事，反倒先前沒練習過的黃鐙輝直呼累翻，因為他在劇中擅長雕刻，跟別人比起來是相對輕鬆的工作，懷疑自己被製作單位惡整了。

兩人在《請問 今晚住誰家？》學習製作陀螺炸雞，李玉璽表示把麵線捲在雞肉上，還要捲得漂亮不容易，怕雞的李玉璽還拿起剪刀去雞骨，笑說打陀螺比做菜簡單多了。一旁的黃鐙輝則頗有天賦，越做越順手，他大讚陀螺炸雞好吃，還向師傅詢問秘方，認真學習就怕以後吃不到，並說等收工回家後就要立刻試做給家人吃。

《神之鄉》第5集收視高點2.7，落在王識賢端出精心熬煮好的天龍湯，李玉璽喝下後回憶時與父親相處的過往，忍不住流下男兒淚，父子間自然流動的情感令人動容！李玉璽與王識賢即使關心對方，卻都不願說出心裡話，直到喝了這碗湯總算破冰。拍攝前，李玉璽擔心哭不好影響拍攝進度，當天還先去了先去普濟堂拜拜再完妝，還好正式拍攝時一次OK，就這麼哭出收視好成績。而李玉璽劇中原本推託因練舉神將而不願回家喝天龍湯，被林暉閔飆罵不顧親情，再怎麼舉好神將也沒用，也引起網友熱烈討論。

第6集收視最高點3.03，則落在林暉閔帶著李玉璽、項婕如等人進行舉神將訓練，與黃鐙輝找到封藏了超過50年，神秘的聖恩社舊黑膠唱片「神龍聖獅鳳凰恩」橋段，黃鐙輝表示：「對王大義而言，聽到這一曲，就象徵著大溪人的過年，老社長、阿龍師、世介叔，還有阿薰等孩子們都團聚在一起，而為了重現聖恩社的榮景，所以我必須把唱片拿出來。」網友還說黃鐙輝裝傻落跑的樣子很可愛，十分逗趣。