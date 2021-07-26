蔡英文在臉書恭喜射箭代表隊男團。(取自蔡英文臉書)

睽違17年射下奧運銀牌。(體育署提供)

睽違17年中華射箭男子代表隊射下奧運銀牌，蔡英文總統今天表示恭喜，她說，她在會議空檔看了一小段決賽。這一次，台灣男團繼2004年雅典奧運，再次在奧運殿堂摘下銀牌，真的讓人高興！接下來，射箭還有個人項目要進行，「繼續加油、加油、加油！」

蔡英文在臉書恭喜射箭代表隊男團，睽違17年，再次射下奧運銀牌！她說，今天進行的男子團體賽，三位射箭好手 魏均珩、湯智鈞、鄧宇成頂住壓力，一早16強賽對上澳洲時，從落後的局面中，連續射出五支滿分的10分箭追平，接著更在加射時以一分之差勝出。

蔡英文指出，8強賽對上中國，4強賽對上荷蘭，台灣男團都維持沉穩的表現，一路技壓對手。直到決賽時，才以些微差距落敗給尋求連霸的韓國隊。「即使如此，三位好手發揮了應有的實力，依然是了不起的成績！」

她說自己也在會議的空檔，抽空看了一小段決賽。透過轉播，能夠感受到射箭團體項目競爭之激烈，不僅對抗強度高，容錯範圍小，計時節奏快，這次奧運的比賽場地－東京夢之島公園射箭場，風向和風速更是變化多端，非常考驗選手臨場的專注，以及快速調整適應的能力。

這一次，台灣男團繼2004年雅典奧運，再次在奧運殿堂摘下銀牌，蔡英文表示「真的讓人高興！」接下來，射箭還有個人項目要進行，男團好手們和前幾天也出賽過的女團好手們，「繼續加油、加油、加油！」