國內防疫三級警戒於7月27日降級不解封，各級幼兒園、安親班及補習班採取有條件適度開放，1111人力銀行盤點幼兒教師、語文補習班老師(美語教師)及安親課輔師薪資概況，盼大眾給予教育從業人員更多掌聲與肯定。

根據1111人力銀行資料庫顯示，剛入行的幼教老師薪資落約2萬8000元左右，業界資歷3年以上者，薪資突破3萬元，職缺求供比顯示，每位求職者平均可以拿到6個工作機會；在這裡要提醒的是，「師資培訓法」修法後，明訂規範要從事幼教工作，一定要有幼教師證照或是保育員證照，否則就只能從事幼教助理工作。

1111人力銀行發言人黃若薇指出，幼教老師工作表面看似輕鬆，但工作內容卻很精實，包括教導幼兒基本生活習慣，設計安排唱遊、舞蹈、美勞及戶外活動等課程，並且布置校內環境，以及執行萬聖節、聖誕節及畢業典禮等節慶活動，所以從業人員需要具備幼兒保育專業知識、活動規劃執行能力、行政事務處理能力、擬定教學計劃、製作教材能力，以及良好溝通解說技巧，才能扮演好稱職的幼教老師，同時也滿足家長的需求和期待。

不少補教老師為了維持學習熱度，課程精心設計之外，還要偶爾點綴講笑話提神，或是想辦法和鏡頭另一方的學生互動，刺激學習動力，而家長願意花錢送孩子補習，無非是期待能交出漂亮的成績。

因此，補習班老師靠的是授課口碑，學生考試成果就是唯一檢驗標準，授課方式也得不斷精進，而台灣雙語國家政策發展藍圖，已訂立2030年為目標，全面提升國人英語口說能力，盼帶動全民學英文的風氣，進而帶動美語教師需求上揚，根據1111資料庫顯示，語文補習班老師(美語教師)目前有高達2245個職缺，求供比高達6.2，平均每位求職者可以獲得6.2個工作機會，且入行起薪就有3萬元左右，累積教學經驗3年後的薪資接近3萬5000元，若是口碑佳、受歡迎的紅牌教師，薪資更是三級跳；也常見老師在課餘時間接案一對一家教，來增加額外收入，時薪落在500~1000元不定。

黃若薇表示，安親課輔老師工作內容很多元，要照顧學童起居、指導課業、掌握班內動態、批改考卷、協助課程活動規劃、執行櫃檯行政事務，還要處理家長各式需求，頗具挑戰性，入行1年的安親課輔老師平均薪資26175元，業界工作滿3年後薪資上看3萬元，目前在1111人力銀行網站有高達1353個職缺，適合偏愛工作時間穩定且環境單純的求職者。