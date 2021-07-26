民進黨7月初進行內部民調，新北市長侯友宜的滿意度達80.1％、不滿意占11.7％，台北市長柯文哲滿意度僅達51.1％、不滿意度42.2％，柯被質疑靠炮打中央，衝高選總統聲量。柯26日說，他不想回答口水問題，但自己也不是炮打中央，只是不習慣講官話，看到怪怪的就一定K下去。

柯說，這裡是疫情記者會，不應當回答這些口水題目，但他也不是炮打中央，他是科學家及醫生，看到怪怪的，一定就會講「這怎麼行？這不行！」他沒顧慮什麼，只是當了市長6年半，不習慣講官話，見不對就一定K下去，就這樣。

近期有民調顯示，北市副市長黃珊珊若參戰台北市長，可能衝擊藍綠，甚至使民調拉近縮小，所以近期狂推自製市政影片，被視為猛攻增加聲量，黃珊珊強調，台灣疫情非常嚴峻，每天都非常緊張，她只是每天記錄自己的工作，現在又看到北車有狀況，因此向市民報告防疫工作做了什麼，還有北市有何新政策，沒人在想選舉的事。

另外，大安區第28周確診數為0，上周一口氣增8例，是否有群聚感染，黃珊珊澄清，大安區都是零星的個別個案，不是有關連性的個案，沒相關群聚問題，不明感染源都列冊追蹤，目前大安還沒變熱區。