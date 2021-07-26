為協助失業勞工度過疫情艱困期間、緩解經濟壓力，勞動部擴大、延長「安心即時上工計畫」、「安穩僱用計畫」、「缺工就業獎勵」就業3措施。其中，凡失業民眾轉換跑道至「這3類」產業，就能領10.8萬，另外還能同時領到「安穩僱用計畫」2萬元補貼，最高可領12.8萬元。

勞動部表示，若失業民眾有轉職換跑道的需求，「缺工就業獎勵」將協助勞工最高可領到12.8萬，這3大產業包括：一、特定製造業：像是電子零組件、金屬製品製造等；二、照顧服務業；三、營造業，像是土木包工、專業營造、綜合營造等。

凡失業勞工失業期間達30日以上，或非自願離職，經公立就業服務機構評估並辦理求職登記後，受僱於上述3類產業同一雇主滿30日，就可申請就業獎勵津貼。失業民眾投入這些特定的缺工產業，前6個月每月可領5000元，第7個月至第12個月，每月可領6000元；第13個月至第18個月，每月可領7000元。

勞動部強調，失業勞工投入特定製造業、照顧服務業或營造業等缺工產業，除可提高受僱機會外，還可申請就業獎勵，並為自己累積相關專業技能，讓自己未來可以在職場持續穩定就業，不易受到就業市場波動的衝擊。

除了政府補助外，對營建工程產業及業者來說，為招募新血及優秀人才，不僅祭高薪、好福利，現在連面試也有車馬費。像承接水電工程及機電整合服務的「湛誠工程」為吸引有經驗人才及新血加入工作團隊，於1111人力銀行招募職缺頁上寫著「來面試，直接現拿車馬費」，正職人員車馬費750元，連工讀生也有500元。水電工程人員須具有水電相關行業工作經驗，薪38~65K；水電半技師相關科系畢尤佳，無經驗可，薪28~45K。

另外，以施工架的搭設與防蝕的工程為主的永吉發，薪資水準優於業界，諸多專業職務起薪至少40K起跳。福利從「心」出發，包括全勤獎金、年節獎金、員工生日禮金、年終獎金、三節獎金、禮品、績效獎金之外，公司還提供員工「購屋或購車貸款—無息」、從國小到博士都有，上下學期都有的「子女獎學金」、每個月給予補助的「扶老津貼」，旅遊補助滿一定年資者全額補助「國外旅遊」。公司福利從食、住、教育、家庭、交通等多面向著手，讓企業招得一流人才，更留住優秀人才。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情從27日降為二級，但抗疫尚未成功，全民仍須忍耐，在還沒走出疫情陰霾期，有鑑於求職找工作不易，1111人力銀行特闢防疫在家工作專區以及兼差打工專區，利用各種便利快速的條件搜尋功能，協助求職者有效且快速媒合各大產業，找到適合自己的理想職缺。