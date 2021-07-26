醫護人員感謝各界對童綜合醫院的愛心支持。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

醫護人員感謝各界對童綜合醫院的愛心支持。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

歷經兩個多月三級警戒，明天疫情將降為二級，童綜合醫院於6月28日定時在院內播放五月天「勇敢」、「勇敢」、「出頭天」歌曲，為醫護同仁加油打氣，相信他們在辛苦高壓防疫過程中，能繼續堅持下去。

童綜合醫院表示，6月中旬向五月天所屬相信音樂公司接洽，希望能夠在醫院內播放「永遠的永遠」、「勇敢」、「出頭天」歌曲，為醫護同仁打氣。相信音樂聽聞後表示，願意無償授權供童綜合醫院使用，五月天也希望藉由歌曲給予醫護正面能量，一起為守護台灣的無名英雄們加油。

童醫院獲得授權後，在6月28日起定時在院內播放「勇敢」這首歌，並在院內公共空間播放「永遠的永遠」、「勇敢」、「出頭天」3首歌串成的組曲MV。近1個月來獲得很大迴響，醫護人員都覺得很感動，每天聽到歌曲後宛如充電般獲得更大的動力，也告訴自己要「勇敢」面對各種困難。

童醫院指出，抗疫這條路，除了五月天願意用音樂來鼓勵醫護以外，來自各界的愛心捐贈不勝枚舉，無論吃的、用的、花束、卡片、信件與影片，醫院上上下下都感受到四面八方的支持，既感動又暖心，因此製作影片傳達醫院同仁的感謝，因為有大家的愛與溫暖，讓所有前線作戰的醫護人員都能感受到力量，同時也謝謝五月天的授權，謝謝所有人的陪伴，讓醫護可以無畏前行。