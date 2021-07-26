世界衛生組織（WHO）日前呼籲，不應混合施打不同廠牌的新冠疫苗，但世界各國仍積極研究「混打」疫苗的可行性，英國牛津大學最新一項混打研究證實，先打一劑AZ後再打輝瑞BNT疫苗產生的抗體數量，比兩劑都打AZ疫苗來得多。

英國牛津大學投稿《LANCET》《刺胳針》的AZ與BNT疫苗的混打研究，針對830名50歲（含）以上受試者分成4組接種2劑疫苗，結果發現：BNT與BNT的效果最好、其次為先打AZ後打BNT、先打BNT再打AZ，最後則是都打AZ這組。BNT與BNT的中和抗體效價為14080、其次為AZ後打BNT的12906、先打BNT再打AZ為7133，AZ與AZ則為1392，是4組當中最低。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）於最新一次的專家會議，同意開放AZ疫苗混打其他品牌的mRNA疫苗，預計將來可開放與莫德納疫苗、BNT疫苗進行混打。也就是等BNT到貨，除了A+A、B+B和M+M打法外，可能還有A+B、A+M、B+A等打法，未來一旦高端混打研究完成人體試驗研究，也可能加入混打行列。

專家表示，永齡、台積電所購買的輝瑞BNT疫苗若能於9月進口，343.5萬名第一劑打AZ疫苗者，9月起就有機會混打AZ+BNT疫苗，長庚醫院副院長邱政洵表示，目前AZ混打莫德納的研究，包括台大醫院與部立桃園醫院都已在進行；而AZ與高端疫苗的混打研究，目前長庚醫院仍在計畫書撰寫階段，預計最快在一周後能提給倫理委員會審查，之後呈報疾管署後即可開始進行相關試驗。

衛福部長陳時中在指揮中心記者會上說明，ACIP審議除將高端疫苗列入公費接種，同時也提出AZ+mRNA疫苗的混打建議，初步先考慮第一至三類第1劑打過AZ者，間隔8週以上，第2劑可接種mRNA疫苗，參考第一劑接種情形，目前先以間隔10到12周來做相關的規劃。

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