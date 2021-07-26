國巨(2327)公布第2季及上半年財報，第2季稅後盈餘為63.26億元，季增25.9%，累計上半年每股盈餘為22.98元；展望下半年，國巨董事長陳泰銘表示，目前訂單需求維持不錯，B/B值(訂單出貨比)持續在高檔，第3季可望有不錯的動能。

受惠於客戶訂單需求暢旺，且國巨合併基美(KEMET)及普思公司，集團產品有結構性改變，高階特殊產品佔比達75%，讓公司業績無畏市場景氣波動穩定成長，第2季合併營收277.12億元，較上季增加16.7%，創下單季歷史次高，單季毛利率為41%，較上季增加1.9個百分點，營業淨利為78.93億元，營業利益率為28.5%，較上季增加3個百分點，歸屬母公司業主稅後盈餘為63.26億元，較上季增加25.9%，單季每股盈餘為12.81元，營業毛利、營業利益、稅後淨利、每股稅後盈餘皆為近11季度的新高；累計上半年合併營收514.61億元，合併毛利率為40.1%，營業利益為139.37億元，營業利益率為27.1%，歸屬於公司業主之稅後盈餘為113.5億元，每股盈餘為22.98元。

陳泰銘表示，國巨營運已逐漸與大中華區消費市場脫鉤，目前客戶庫存水位很健康，訂單需求維持不錯，B/B值亦持續在高檔，產品稼動率均在90%以上，第3季可望有不錯的動能；公司將持續聚焦在車用、工業、醫療、航太、IoT及資料庫中心等領域，目前車用產品占比約18%，由於電動車及自駕車等需求暢旺，公司目標是3年內車用產品占比達22%，2023年時特殊高階產品佔比能達到80%，標準型產品占比降至20%。

國巨指出，公司整體營運穩健並維持高產能利用率，雖然消費性電子市場庫存有趨增現象，但利基型市場客戶需求仍持續強勁，第3季國巨公司營收及獲利將保持穩定成長動能。