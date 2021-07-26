苗栗家扶中心日前發送民生物資資助弱勢家庭兒少。（苗栗家扶中心提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗家扶中心接受各界捐贈，日前發送民生物資資助弱勢家庭兒少。（苗栗家扶中心提供／謝明俊苗栗傳真）

華山基金會從7月19日起恢復到宅服務孤老。（華山基會提供／謝明俊苗栗傳真）

華山基金會呼籲各界持續捐助照護孤苦老人。（華山基會提供／謝明俊苗栗傳真）

疫情警戒提升3級已長達2個月，重創弱勢家庭兒童及孤苦老人生計，苗栗家扶中心從5月中旬至今，已對109戶弱勢家庭發出1百40餘萬元生活補助金。華山基金會也因疫情影響各界對孤苦老人捐贈，希望社會持續關心孤苦老人，愛心不間斷。

3級警戒至今已達2個月，重創弱勢家庭兒童及少年生活，苗栗家扶中心在社會各界的資助下，將3C設備與生活物資送至弱勢家庭，讓孩子能穩定的學習與生活。自5月中旬起，已對109戶生活陷困家庭發出1456000元生活補助金，並轉贈90台平板電腦予學童幫助學習，並在疫情趨緩之際，日前分區分時段方式轉贈扶助家庭民生物資，共計有929戶1709名兒少受惠。

單親媽媽蘇母獨自撫養小誠，因新住民身分緣故，僅能打零工維持家計。蘇母平日在餐飲店與菲籍商店工作，但因防疫政策，餐飲工作被迫休工，且隨著苗栗移工群聚感染事件，菲籍商店也暫停營業，蘇家頓失經濟收入，所幸中心提供申請急難救助金，得以讓蘇家暫度危機。

過去都是仰賴民眾小額捐款的華山基金會，因受疫情衝擊捐款銳減，比去年同期減少三成，但長輩的服務需求不因疫情減少，華山陪伴長輩挺過疫情，從7月19日微解封後，華山苗栗18個鄉鎮市工作站重啟到宅關懷服務，在服務不能中斷的情況下，期盼社會各界不忘支持老人服務，呼籲民眾利用多元捐款管道，送愛長輩不受限。

住在公館，今年六十八歲張阿公獨居多年，疫情期間致電華山站長說：「我的腳斷掉了，我好餓！沒有東西吃」！華山立刻安排帶阿公就醫並提供輪椅及生活物資，並協助申請長期照護資源，最近送阿公關懷禮並帶阿公到醫院回診，阿公說：「你們就像我的家人般照顧我」！這次關懷禮中包含運動按摩球，住在苗栗市一百歲的人瑞秦爺爺收到後非常開心，他說：「疫情期間我沒有外出，坐在家裡也可以運動」！許多長輩見到工作人員像家人般開心，在互道安好之餘，華山提供長輩最即時的心理支持及陪伴。

華山基金會仰賴大眾小額支持，目前急需民眾協助，一起渡過艱難時刻，防疫期間邀請大家愛心不打烊，盼更多善心人士利用以及多元支付如LINE Pay和街口支付，每月定期定額1250元長期支持獨老服務，民眾毋須擔心接觸風險，隨時隨地行善不受限，