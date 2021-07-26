被新冠肺炎打擾，東京奧運在延期一年的現在，終究在應對各種艱難的情況下舉辦，世界各地專業運動好手集結而來，除了各項比賽精采可期外，眾人還發現這屆有許多顏值優秀的參賽者，有眼尖網友發現，來自香港的擊劍選手江旻憓，外型神似「第一名模」林志玲，絕美私照立刻在網路上引發熱議，讓人直呼：「志玲姐姐也參加東奧？」。

本屆東京奧運的賽事讓人非常期待，而除了激戰過程外，許多選手們的模樣，也為人津津樂道，例如台灣的23歲柔道好手楊勇緯，不但收穫了奧運銀牌，如偶像般的外型更迷倒無數櫻花妹，直呼不敢相信有這樣帥氣中帶著可愛的男生，而剛拿下奧運銅牌的跆拳道小將羅嘉翎，則以呆萌清純臉蛋與逆天長腿爆紅，魅力無法擋，被封為「新國民女友」。

不但台灣選手有看頭，眾人發現，香港擊劍選手江旻憓，外型跟她的成績一樣優秀，27歲的她，是香港首位曾登上世界排名第一的擊劍選手，曾經拿下世界盃金牌與世錦賽銅牌，繼里約奧運後，是第二次代表香港參加奧運，也是香港目前國際成績最好的擊劍人才，且她的外型不比成績遜色，江旻憓因療癒笑容與修長好身材，被封「擊劍女神」、「微笑劍后」，有網友找到她的IG，發現她po出的私照，笑起來噴發仙氣，激似林志玲。

而江旻憓不只長得像志玲姐姐，私下也跟林志玲一樣人美心善，據香港《立場新聞》報導，在東奧前一天，江旻憓跟隊友趕著搭車離開，但在劍擊訓練場館看見記者跟攝影師，她即使很忙仍停下來接受訪問，訪完眾人準備收工離開時，江旻憓突然又走了回來，拿出自己的巧克力、能量棒跟水果，分送給大家吃，表示擔心大家在外工作，可能吃得不好，希望給眾人補充一點能量，讓記者們感動到不行，狂讚：「叫人如何能夠不喜歡江旻憓？」。