雖然國內疫情逐漸緩和，自7月27日起降為二級警戒，面臨印度Delta變種病毒的侵襲，防疫已然成為新型態的生活模式。為守護廣大市民的健康安全，新北市交通局宣布，「泰山公有市場—臺北車站」578路線公車全面汰換為「抗疫2.0」電動公車，車上配置「主動式空氣淨化設備」，具有殺菌、消毒等多重防疫功效，將於今（26）日正式上路。

交通局長鍾鳴時表示，因疫情期間公車運量大幅下跌，為有效利用運輸資源，故依運量調降離峰及假日公車服務水準，尖峰時段因應上下班通勤需求則加密班次，以避免車內擁擠、造成群聚感染風險。鍾鳴時指出，7月27日起防疫降為二級警戒，交通局將持續密切注意公車運量變化情形，適時調整各公車路線服務水準。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，國光客運於去年7月接手F223、F215新巴士轉型市區公車582、578路線經營，每月搭乘人數均約4萬人次，為提升公車服務水準和響應綠能運輸，繼上月582路線公車全線汰換為12輛「抗疫2.0」電動公車之後，11輛578路線「抗疫2.0」電動公車也將於今日上路。

國光客運表示，「抗疫2.0」電動公車不僅符合低汙染、省能源、智慧化，更配置「主動式空氣淨化設備」，具有殺菌、消毒等多重防疫功效，配合場站快速充電設施，充滿1次電可行駛約80公里，充電時段與次數隨班次平均分配，平均每日每車充電3~5次可確保車輛行駛無虞，符合市區短程路線需求，提供安全舒適且環保的公共運輸服務。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，隨著防疫三級警戒調降至二級警戒，國內疫情漸有緩和跡象，許多企業大舉招募大/小客車及貨車司機等職缺，目前1111人力銀行共有近3500筆相關職缺，其中，不少公司更祭出超過4萬元的高薪吸引求職者，包括：全統快遞徵求小貨車司機，月薪4.5萬元起；香繼光集團徵求高階主管車司機，月薪4萬元至4.6萬元；妙管家徵求儲運司機，月薪4.5萬元至5萬元。更多相關工作職缺機會請上1111人力銀行。另外，黃若薇也說明，在還沒完全走出疫情陰霾期，有鑑於求職找工作的不易，1111推出在家工作專區以及兼差打工專區，建議在這段期間收入受到影響的上班族，也可搜羅遠端工作等職務，先求有再求好，也不易受後續疫情走勢影響收入。