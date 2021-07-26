取自賴清德臉書(體育署提供)

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中華男子射箭隊相隔17年再度射下奧運銀牌，副總統賴清德表示，緊盯電視的我們，不自覺的跟著屏住呼吸，每一箭都射出國人的驚呼。謝謝台灣三箭客的努力奮戰，也期待在接下來的單人賽事中，能有更好的表現！

賴清德今天以「一箭入魂」形容比賽精彩狀況並謝謝三箭客！他說，緊盯電視的我們，不自覺的跟著屏住呼吸，每一箭都射出國人的驚呼。恭喜台灣三箭客 湯智鈞、魏均珩、鄧宇成，射下睽違17年的射箭男子團體銀牌。

他說，男子團體今天頂著壓力對戰澳洲，在2：4落後的情形下，連續射出五隻十分箭，將比分拉平，進入第五局的延長賽，最後以5：4逆轉澳洲闖進八強。

越射越順手的台灣箭客們，在八強戰中以5：1擊敗中國，搶進四強戰。接下來面對荷蘭隊的攻勢，不慌不忙接連射出十分箭，連續拿下三局比賽，跟韓國爭奪金牌。台灣射箭代表隊在比賽中緊咬韓國不放，最後仍然不敵，為台灣贏得了射箭項目的銀牌！

他感謝台灣三箭客的努力奮戰，謝謝魏均珩沉著穩定的表現，鄧宇成和湯智鈞雖然是第一次參加奧運，但是在龐大的壓力下依舊表現亮眼。「也期待你們在接下來的單人賽事中，能有更好的表現！」