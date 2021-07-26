中央流行疫情指揮中心宣布27日調降疫情為二級警戒，台中市觀光旅遊局盤點轄管觀光場域開放安全性，明日起至8月9日鬆綁部分旅遊及營業場所，旅遊服務中心開放包含台中火車站、大甲鐵砧山、石岡、高鐵台中站及台中國際機場等，但須配合實聯制、空間容留數及安全距離規定。

觀旅局指出，依中央防疫指引，在確保防疫安全的前提下，明日將「穩健式解封、漸進式鬆綁」。旅遊服務中心開放包含台中火車站、大甲鐵砧山、石岡、高鐵台中站及台中國際機場等，但須配合實聯制、空間容留數及安全距離規定。其中台中火車站旅服中心容留上限4人、大甲鐵砧山及石岡旅服中心容留上限50人。

另外，旅宿業附屬場域有條件開放，附設餐廳在配合中央及市府防疫規範下可限制性開放內用，如業者無法遵守，須改為外帶或外送，附設保齡球館、撞球場、健身中心在落實中央規範下可開放營業，其餘附屬場域，包含游泳池、俱樂部、酒吧、錄影節目帶播映場[MTV]、視聽歌唱場所[KTV]、夜總會、指壓按摩場所、健身休閒中心[含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所]、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、麻將休閒館及其他類似室內場域等維持暫停開放。

觀旅局指出，登山步道，包括大坑9號、9-1號、10號步道，因施工整修暫停開放，將視完工時間及疫情發展滾動檢討開放，另大坑1號至5號、5-1號、6號至8號、烏日知高圳、大肚萬里長城、潭子新田、龍井竹坑南寮等13條步道開放，但附屬的涼亭、平台、體健設施、兒童遊憩設施維持暫停開放。

自行車道包括潭雅神綠園道、后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊(1K至3K路段施工封閉)等三條旗艦型休閒自行車道開放，但沿線涼亭、平台、體健設施、兒童遊憩設施維持暫停開放;大甲鐵砧山雕塑公園開放，但範圍內涼亭、平台、體健設施、兒童遊憩設施維持暫停開放；大安濱海樂園開放堤防及陸域，但涼亭、平台、沙灘、游泳池及水域維持暫停開放；谷關溫泉廣場泡腳池暫停開放。