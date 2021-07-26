杜康-DR（911616）預定8月31日下市，市場傳出公司不打算執行掛牌前承諾下市將以淨值買回股份承諾，有「賴皮」之嫌，引發近期股價連續重挫，26日再吞第四根跌停，收在2.55元。證交所表示，將積極與公司聯繫履行義務，同時也會發函至當地監理機構新加坡交易所了解是否能協助處理。

TDR下市爭議又添一樁，杜康-DR出售對從屬公司Sea Will International Limited百分之百股權，因營運事項有重大變更，導致營收銳減，已不符合證交所繼續上市標準，按規定將於8月31日下市，日前已對持有人發出權益通知信函。

不過，通知函內容僅註明，持有人可在下市前賣出，或是採「兌回出售」與「兌回持有」方式處理存託憑證，並未提供杜康-DR先前在上市承諾書中，同意若下市將以每股淨值買回的選項，引起股東強烈不滿，大喊公司「不守信用」，並已向主管單位陳情。

對此，證交所回應，將積極與公司聯繫，應根據承諾書履行買回義務。同時，也同步跟新交所接觸，進一步了解當地監管相關法規，看如何協助處理。