疫情期間，第一線醫護人員相當辛苦，前內政部長李鴻源、前立委李鴻鈞合捐60萬元給輔仁大學附設醫院，由母親李子美代表捐贈，感謝醫護人員防疫辛勞，由院長王水深代表接受。
李媽媽表示，輔大醫院成立對泰山好，從急重症到疫苗施打、衛教宣導，帶給鄉親很大的幫助。兒子李鴻源、李鴻鈞都受到社會照顧，由他們合捐60萬元給輔大醫院。她玩笑說，金錢的數字不多，疫情時期給大家買便當。希望一年一年捐贈，細水長流。
王水深說，李媽媽經常捐贈輔大醫院，從病床到新生兒輸注式全靜脈營養機等儀器設備。這次捐款將作為輔大醫院建置複合式手術室（Hybrid Operating Room）的基金。
值得一題，李家從前泰山鄉鄉長李騰輝時代就支持輔大不遺餘力，輔大醫院籌備和開幕運作更得到李家和泰山區市民的幫忙。輔大醫院對李媽媽和泰山人的熱情，只有用更好的醫療和服務來回報。
李媽媽最早從事助產士工作，不少泰山人是她接生的，後來成立托兒所。她說自己是照顧生命，王院長心臟外科是救命。兩人都是醫護背景，交換專業工作的經驗，也期盼輔大醫院發揚天主教愛心、溫暖和醫療的精神，造福廣大社區。
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