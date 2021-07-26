台灣羽球「世界球后」戴資穎被視為東京奧運女單奪金大熱門，稍早在小組賽第2戰直落2拍落越南好手阮翠玲，拿下小組賽2連勝，賽後她在IG曬照，寫下：「後天繼續努力，謝謝大家為我加油打氣，期待中華隊每天都有好消息」。

戴資穎在小組賽第2戰對上越南好手阮翠玲，她們曾在2017亞洲羽球錦標賽首輪交手過，這次是第2度交手，首局比賽前段戴資穎幾乎都陷入落後，可後段她趁著對手體力下滑之際，從12比15落後打出一波9比1逆轉，先下一城，第二局一開始更打出一波7比2攻勢，最終以直落二勝出。

而小組賽最終站戴資穎將碰上法國籍大陸裔齊雪霏，力拚分組第一晉級16強淘汰賽。

戴資穎場上表現亮眼，台下也受到大批粉絲喜愛，近日就被翻出她小時候上節目《我猜我猜我猜猜猜》的畫面，當時她頂著帥氣短髮、模樣青澀，當年才12歲的小小年紀，就就拿下30多個大小獎項，被問到羽球生涯的終極目標？ 她立刻回：「打到奧運啊」，如今不只是羽球女單排名世界第一的運動員，還如願登上奧運賽事殿堂，被網友狂讚不已。