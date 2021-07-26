台北市副市長蔡炳坤。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

台北市長柯文哲日前爆料中央專案的莫德納疫苗剩下很多，中央隨即公布各縣市屆期疫苗數量，引發地方反彈，砲轟中央甩鍋疫苗不足。北市副市長蔡炳坤26日強調，屆期疫苗經調配都會在效期內完成接種，中央說打不完就回收，但沒有縣市政府可以承擔這樣的後果，現在最大問題是疫苗不夠，呼籲民眾一起問中央，我們什麼時候可以接種莫德納疫苗，才是大家要一起努力的。

中央公布各縣市屆期莫德納疫苗數量，引發地方政府不滿，柯文哲今表示，屆期疫苗是中央造冊，我們只是提醒，後來發現全台有7萬多劑快到期，善意提醒後知道問題就趕快處理，以前是中央發下來，「每天發動媒體盯我，說我們打太慢」，很認真打後來北市打到38％疫苗覆蓋率最高，等到有一天中央自己發、自己管，不會自己盯自己就慢掉。

蔡炳坤指出，各縣市政府最沒辦法掌握的就是中央專案疫苗，市長日前提出中央專案剩下的疫苗掛在地方政府上，好像一直努力打還是剩那麼多，中央就公布各縣市專案疫苗狀況，柯文哲再預警提出莫德納有些要過期，隔天中央公布各縣市要到期疫苗。

他說，莫德納7月配發下來，除中央專案還有地方為長者接種，一路都在打莫德納，到15日前都打完，北市長者75歲到65歲都接種莫德納，但中央專案接種速度比較慢，24日中央公布全台有7萬多劑，當中北市有1萬多。

蔡炳坤今公布中央專案疫苗，7月29日到8月2日效期的交通部專案有588劑；8月2日到期交通部、經濟部、社家署有3570劑；8月2日至6日到期教育部、經劑部、法務部和國土辦有7448劑。

他強調，一開始放在醫院不是地方可以決定要怎麼打，到最後疫苗時間快接近，所以提出預警，到昨天清查剩下劑量，在7月29至8月2日效期內的疫苗今天全部打完、8月2日到期的7月30日打完，8月2日至6日到期的會在8月2日接種完畢。

蔡炳坤說，這兩天很多民眾問為何莫德納快過期還打不完，要跟大家說，不是打不完是一定打得完，必須要有決定權才能調配，這幾天趕快就各醫院需求去調整，針對將到期的給其他醫院調配。

他還提到，民眾企盼可以施打快過期的莫德納，這要求是非常卑微，事實上疫苗不是給誰就能給，要按中央規定，中央說打不完就收回，但哪個縣市可以承擔疫苗打不完被收回去的後果，中央和地方要合作，不要彼此怪地方沒有執行，現在最大問題是疫苗不夠，每一劑都很珍貴，希望跟大家一起努力，把疫苗發揮最大功效，最後讓民眾了解，不要問快過期的疫苗可不可以接種，我們應該一起來問中央，「我們什麼時候可以接種莫德納疫苗」，才是大家要一起努力的。