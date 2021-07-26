中央流行疫情指揮中心今天宣布，自7月27日起調降疫情警戒至第二級，外交部表示，將持續執行「邊境嚴管」措施，除具有緊急或人道考量等經專案許可者之外，未持有我國有效居留證的非本國籍人士仍暫緩入境，駐外館處也將持續暫停受理各類簽證申請。

外交部發言人歐江安表示，考量全球疫情回升、Delta變異株持續傳播，為避免境外移入病例增加負擔，將持續執行「邊境嚴管」措施，目前持有有效停留簽證、居留簽證者於該期間也暫緩來台。至於因緊急或人道考量，如奔喪、探視病危親屬等重大事由急需來台，經報獲指揮中心專案許可後，才能向外交部駐外館處申請「特別入境許可」簽證。

針對「邊境嚴管」措施期間非本國籍人士所持「特別入境許可」簽證效期屆滿者，她說，外交部將待指揮中心調整「邊境嚴管」措施時，採行相關配套措施。 上述措施將配合指揮中心針對國內外疫情及社區防疫所採政策，適時滾動調整。