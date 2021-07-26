東京奧運在23日開幕後，已經進行了3天的賽程，我國駐日代表謝長廷除到奧運現場關心選手外，也在臉書每天更新賽況。今（26）日謝長廷分享了自行車選手馮俊凱孤身奮戰，「我們這次感覺對他比賽沒有提供什麼直接協助，深感抱歉。」不過網友卻注意到謝長廷與柔道銀牌楊勇緯合照，大表羨慕！

駐日代表謝長廷今日分享，昨天中午起一直在幕張國際會展中心為跆拳選手羅嘉翎加油，她身高183公分，57公斤，手足修長，攻防冷静，練習跆拳，依據現在的比賽規則很佔優勢。大家也看好她的表現，果然在昨天下午1:30她第一場16强打贏韓國選手進入八強，接著在3:40左右第二場8强打贏加拿大進入四強，表現精彩。緊在5:00左右又和美國選手打第三場爭取冠亞軍門票，也許休息時間不夠，疲勞未恢復，動作靈活度和反應都受到影響，最後失敗，非常可惜。但在晚上7:30的銅牌戰終於恢復水準，擊敗尼日，為台灣贏得一塊銅牌。讓我們為她喝采，恭喜她，也感謝她及所有栽培訓練她的人！

另外，謝長廷表示，昨晚我們的桌球混合雙打林昀儒、鄭怡靜遇上日本隊的水谷、伊藤。NHK有現場轉播，因此在宿舍觀看。日本隊的混雙是日本預期要拿的20塊金牌之一，台灣最後雖然以四比一輸球，但其中有二場比數是9:11，給日本隊相當大的威脅，雖敗猶榮，還有機會爭取銅牌。值得一提的是NHK的轉播，整個過程畫面右上角半顯示是「日本」對「台灣」。

謝長廷中午去武道館看柔道比賽，並為台灣選手連珍羚加油。她對上斯洛維尼亞選手，雙方勢均力敵，在延長加賽時段，也是被依規則指導三次而落敗，在場觀賽加油的正副署長、教練、及楊勇緯莫不大喊可惜？

另外，由於選手比賽完的依規定要48小時離境，入境台灣要PCR証明。謝長廷說他們昨夜起趕著協助辦理証明等事務。

謝長廷最後提到，自行車選手馮俊凱來挑戰234公里富士山麓的賽程，孤身奮戰，缺乏隊友支援，艱難可以想像，他也今天回台，我們這次感覺對他比賽沒有提供什麼直接協助，深感抱歉。