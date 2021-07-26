受到Delta變種病毒在美國疫情升高的影響，全球股市的波動在上週又再度明顯加劇，美國道瓊工業指數雖然站上歷史新高，但途中卻伴隨著大跌超過700點的修正幅度。此外，西歐飽受洪災之苦，亞洲的日、韓與東協部分國家疫情也有再度重燃之勢，影響所及，上週外資除了買進大陸、印尼和菲律賓外，對其他亞洲市場的態度都轉趨保留，多數亞股在上週也是收跌。

根據統計，上週外資在大陸股市買超了18.25億美元，讓大陸股市全年累計的外資買超金額突破360億美元，不過外資對當地股市的力挺並沒有讓大盤指數因此翻紅，在監管與維穩的壓力下，滬深300指數在上週依然小幅下跌0.11％。另外，外資對韓國股市在上週也轉為賣超5.93億美元，而台股上週也不好過，承受外資最大的賣超壓力，單週淨流出了16.03億美元，顯見在類股輪動與缺乏信心的環境下，台股在上週的波動之大。

東協股市上週則是在疫情擴大的影響下再次受到打擊。外資上週在泰國賣超1.89億美元，導致泰國大盤下跌1.86％；而疫情逐日升溫的馬來西亞與越南，外資在上週分別賣超0.25億美元與1.14億美元。綜觀整體東協股市，上週僅有印尼與菲律賓分別小幅度吸引0.75億美元與0.62億美元的買超。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，儘管上週亞股表現普遍不佳，但現在市場關注的是第二季的企業財報，只要財報數字出現樂觀訊號，股市還是有向上表現的空間。按照目前已公布的財報數字來看，多數企業在今年第二季的獲利仍是優於預期，即使是跟疫情前的2019年第二季相比，美國與歐洲科技股的企業獲利也分別增長34％與22％，美國的景氣循環類股企業獲利也較當時增長10％，可見美歐需求穩步放大，有助於全球經濟持續復甦，這對亞洲企業的獲利仍有積極幫助。

林雅慧表示，今年亞洲股市表現落後，反映出大陸政策正常化，以及亞洲部分經濟體的新一波疫情爆發所導致，這也讓亞洲一些內需與景氣循環股今年的表現受到壓抑，不過，由於出口業的支撐力道依然穩健，所以在疫情獲得控制之前，亞股投資人仍需耐心。

在類股方面，林雅慧指出，亞洲的景氣循環類股還是可望借助歐美經濟的推力，進而拓展企業獲利的力道。所以對投資人來說，短期內亞股的表現將相當分歧，大陸與日本、韓國或台灣等地，可以持續受惠於電子業供應鏈或電子產品出口，建議投資人可以優先布局；但倘若未來亞洲的疫情受到控制，東協與印度等景氣循環股為主的亞洲市場，反而有相當吸引人的投資機會。