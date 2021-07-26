台中市26、27日兩天針對教育局完成疫苗專案造冊，人數約1.6萬人國高中教師於快打站施打疫苗。市議員黃健豪卻接獲陳情，教師們為打疫苗竟在中市各地大遷徙，等於讓教師玩疫苗版大地遊戲，引起教師們不滿反彈聲浪。教育局強調，配合各快打站施打量能造成個別教師須跨區施打，請大家諒解。

黃健豪指出，后里區后綜高中教師被安排到北屯區東光國小施打疫苗，單趟車程最少要20公里，開車約半小時路程。大甲高工按表定規劃到文心國小施打，單趟車程至少30公里。龍井區龍津高中安排到東山高中施打，車程也是30公里，行車時間近40分鐘。

黃健豪說，令人不解的是？北屯區大德、北新國中教師，明明兩校就設有快打站，卻又安排這兩校教師跨區到別的學校打疫苗，讓教師們很疑惑，為何自己學校出借場地人力設置快打站，卻沒辦法在自己學校施打疫苗，根本是浪費社會資源。

黃健豪表示，他收到教師陳情時覺得不可思議，本以為是照各教師戶籍地安排就近施打，擴大了解後才發現跟戶籍完全無關，讓完全不同區域及生活圈教師在整個大台中移動；開車走高速公路或快速道路都要至少半小時路程，這樣的大地遊戲根本是在整人。

黃健豪認為，全台中市開設66處快打站深受市民肯定，大都由各校園出借場地及人力，理論上應讓教師們就近到最近校園施打，至少依「山、海、屯」生活圈分類，不是這樣大遷徙；萬一疫苗施打後有副作用，如有教師在半小時以上路程中發生意外，恐怕無人可承擔相關責任。

教育局強調，學校教師施打疫苗會先以所屬學校、同行政區學校及大行政區為原則編排施打名冊。對於部分教師被分配到跨區快打站施打，主因為配合各快打站施打量能，必須肩負唐鳳政委系統預約的市民施打，對於個別教師跨區施打，教育局請各界諒解。