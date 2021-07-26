27日3級警戒將降為2級警戒，但並不是真的安全了，中市大里區立德里長江和樹（左）26日駕著消毒車，徒步沿街消毒，希望降低可能的傳染風險。（黃國峰攝）

27日3級警戒將降為2級警戒，但並不是真的安全了，中市大里區立德里長江和樹26日駕著消毒車，徒步沿街消毒，希望降低可能的傳染風險。（黃國峰攝）

疫情趨緩，三級警戒將於27日降級，但並不是真的安全了，台中市大里區立德里26日消毒車穿梭里內巷弄消毒，希望降低可能的傳染風險，里長江和樹表示，27日解禁後，相信里民到公共場所的活動會增加，今天針對公共區域先來消毒，畢竟預防重於治療，以給里民較安全的活動環境。

26日上午，立德里內，一輛小貨車搭載著消毒藥水，里長江和樹則拉著噴頭，徒步沿街噴灑消毒藥水，更針對里內的福德宮、十九甲健康公園、立德活動中心特別仔細噴灑消毒藥水，還有公車站公共座椅面、扶手等，人們比較容易觸摸到的表面來消毒。

江和樹表示，因為27日就是3級警戒降2級，里內的福德宮，之前就是里民常來拜拜、祈求平安的信仰中心，可以預見27日應該會有不少民眾來拜拜、而十九甲健康公園也封閉了2個月，從沒有去消毒過、活動中心也是解禁後里民會去的場所，所以前一天與立德社區發展協會理事長江慶賢，一起沿街噴灑消毒液，並到上述公共場所仔細的消毒，希望大家出門在外能夠安心。

江和樹強調，二級警戒還是不能掉以輕心，出門還是要戴口罩，回家後要記得洗手，畢竟病毒看不到，只能來預防，希望政府能盡快提高疫苗覆蓋率，才能有信心群體免疫，解封後，擔心民眾有報復性心態，而造成更大的傷害，呼籲民眾出門不只要戴口罩，更要保持社交距離，一起為大家的健康來加油。