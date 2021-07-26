有些人非常有魅力，無論男女都想要更加認識他們，星座運勢網站「同道星座查詢」分享，雙魚座、射手座、獅子座的女人擁有絕佳好人緣，她們天生充滿魅力，而且待人和善，用真心對待朋友，因此無論是桃花運或人際關係都很好，異性或同性都受到吸引，大家都喜歡待在她們的身邊。

▍1.雙魚座

雙魚女性格溫柔，待人友善，除了招來異性的喜歡，同時也讓許多女生想要和她們做朋友，她們很愛笑，有她們在的地方總是氣氛輕鬆愉悅，她們很容易受到感動，情緒高昂時還會落淚，這樣真性情的女生當然非常招人喜歡。和雙魚女相處時將感到非常放鬆，有被療癒的感覺，因此無論男女都喜歡黏在她們身邊。

▍2.射手座

射手女性格豪爽、瀟灑，同時又具有幽默感，她們能夠炒熱氣氛，讓周遭的人感受到快樂和歡愉，她們又樂於助人，讓人感受到人情的溫暖。射手女很會照顧同性朋友，女生朋友們會被射手女當成寶貝照顧，她們甚至比男人更可靠，因此射手女不但受男生歡迎，更受到女生們的喜愛，人緣非常好。

▍3.獅子座

獅子女很樂觀，充滿正能量，她們天生具有王者風範，說話非常有氣勢，同時又具有實力，因此無論男女都非常崇拜她們。獅子女性格非常豪爽，不過和女生相處時心思非常細膩，當女生朋友遇到困難找她商量時，往往都能獲得中肯又理性的意見，她們甚至會直接出手幫忙，這樣可靠又講義氣的獅子女自然擁有眾多好友，無論異性或同性都非常喜歡她。