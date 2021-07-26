台中市北屯11期重劃區「市31」BOT案招商案，市府去年底宣布由環球購物中心獲選最優申請人，但業者以疫情及興建時面臨缺工、缺料，營運初期獲利等因素決定棄標，市府沒收400萬元保證金；雖然疫情期間台中BOT促參案首起喊卡，經發局看好地點優勢，招商樂觀，已有其他龍頭產業表達投資意願。

備受矚目的環球購物中心首進軍中台灣踩煞車，市府針對「市31」BOT案招商，去年經四次招商，由環球購物中心獲選最優申請人，原預計投資約10億元今年動工，打造地下2層、地上4層結合現代化市場及商場的購物中心，地點鄰近台中洲際棒球場、台中巨蛋預定地及崇德商圈，商機可期。

經發局長張峯源表示，經發局預估營運期間，可收取開發權利金1.5億元、每年營運權利金300萬元以上及土地租金、房屋稅等，活化市有土地效益與擴大市庫稅收，保障市民至少30％就業機會。

但是環球購物中心以缺工、缺料成本增加，營運後初期利潤等考量，決定申請放棄議約，市府依規定同意環球購物中心放棄議約，環球購物中心則強調，「投資台中的立場不變」，市府以屬可歸責於環球購物中心，沒收所繳納保證金400萬元不予發還。

張峯源指出，之前招標時，台中捷運綠線還未通車，現在捷運上路，交通運輸更方便，招標條件會加強捷運商圈的商業強度，將在疫情穩定後重新招標，重新尋找有意開發的業者。

環球購物中心雖棄標，但據了解，已有知名的產業集團向市府表達高度意願，因應仍處疫情期間，投資氣氛與營運成本試算等問題，市府等疫情告一段落再重新招商。