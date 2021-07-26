東京奧運23日盛大開幕，總統蔡英文在臉書表示，「無論遭遇多大挑戰，也不會阻擋台灣成為世界的一員」，並感謝「日本將一切化為可能」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（26日）發布「答記者問」稱，關於「中國台北」參與奧林匹克運動會，本著一個中國原則，原則問題不容挑戰，民進黨當局在體育賽事上搞小動作謀「獨」沒有出路。

總統蔡英文指出，「再怎麼大的考驗，也不會動搖體育的力量、奧運的價值。謝謝主辦國日本將一切化為可能。全世界正從疫情中努力復原，全世界體育選手展現強韌的意志，一同登上奧運殿堂，同場競技。不分國界，不分種族，都展現出人類存在的文明價值，以及對於和平、多元與團結的信念，真的讓人動容。」

蔡英文提到，「同樣的，無論遭遇多大的挑戰，也不會阻擋台灣成為世界的一員。當盧彥勳、郭婞淳掌旗進場的那一刻，台灣站上了世界舞台，我們都同感驕傲。」

朱鳳蓮表示，關於「中國台北」參與奧林匹克運動會問題，本著一個中國原則，1979年國際奧委會通過《名古屋決議》，並按照往屆做法，對「中國台北」參加東京奧運會的隊名和隊徽作了明確規定，其本質是在一個中國原則下解決「中國台北」的參與問題。「奧運模式」是國際體育組織和兩岸體育界人士共同遵循的原則。

朱鳳蓮表示，必須指出，原則問題不容挑戰，在體育賽事上搞小動作謀「獨」沒有出路，只能自食其果。