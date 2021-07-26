台東縣長饒慶鈴26日表示，台東縣疫苗覆蓋率達29.6％，將於28日開放第1至3類人員預約莫德納第2劑，而與AZ第1劑間隔10週者可預約AZ第2劑，另外，約有2000劑提供觀光產業從業人員專案施打，統一由台東縣觀光協會造冊。

饒慶鈴表示，台東縣維持46天＋0，截至24日止，台東縣18歲以上設籍民眾的疫苗覆蓋率已達29.6％，其中綠島鄉涵蓋率最高為44％。

AZ疫苗部分，中央目前撥補台東尚有約6000劑，其中3000劑為中央1922系統預約，本周陸續為民眾施打；另3000劑則是爭取中央核可專案施打，分別為鄉鎮市公所人員及觀光產業從業人員，後者約有2000劑，統一由台東縣觀光協會造冊。

饒慶鈴也說明，中央將開放混打，但確切的時間和作為尚未明訂，因此請民眾再耐心等待。最後也提醒民眾，明日起全國警戒降為2級，但台灣還是持續有本土確診個案，因此請鄉親仍要遵照中央防疫規範。