雲林縣議會誠信聯盟、國民黨、民意聯盟3黨團26日向中央喊話，希望政府苦民所苦，全民普發1萬元紓困金，並要求雲林縣政府正式行文中央，雲林縣長張麗善表示贊同全力配合，當日議會總質詢後立即行文中央爭取。

雲林縣議會26日進行第19屆第5次定期會總質詢，國民黨團總召林建鴻、誠信聯盟總召黃文祥、民意黨團總召王又民等人，提出「苦民所苦、為民發聲，請求中央全民普發1萬元紓困金」議題，要求中央盡速發放紓困現金。

林建鴻、李明哲等國民黨籍議員表示，疫情期間失業人口比想像的還多，且即將開學孩子的學費是筆大開銷，普發紓困金最直接實際，不要再發放3倍券浪費大筆印刷費用。

黃文祥指出，中央編列4200億紓困金，但防疫工作沒做好，疫苗施打率不佳影響全台整體生產力，造成百業蕭條，唯有普發紓困金，才能幫助到各行各業的民眾。王又民則認為，紓困政策門檻多，很多人沒有辦法順利通過申請，大家都希望普發紓困金。

張麗善說，縱使中央祭出8400億元紓困方案，還是無法照顧到各行各業，甚至有不少人反映「看得到拿不到」，目前沒有勞保、固定僱主、稅籍的民眾，都很難拿到政府的紓困補助，基層弱勢成了紓困孤兒。

張麗善強調，對3黨團的聯合質詢感同身受，希望中央能傾聽民意、苦民所苦，大家要的是能救急救苦的現金，不是緩不濟急、曠日廢時的消費券，而且是普發，這樣所有中華民國的國人才能有同等的對待與機會。