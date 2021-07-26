魏均珩踏入射箭，源自飛官父親期許提升視力和專注力。(教練徐梓益提供／蔡依珍桃園傳真)

兩年前世界大學運動會魏均珩賽前慶生

中華男子射箭隊射下銀牌，三劍客之一的魏均珩畢業於永豐高中射箭隊，教練徐梓益與有榮焉，他說魏的父親是戰鬥機飛官，覺得射箭可以提升視力跟專注力，全力支持，在過去資源不足時，曾自掏腰包購入2把共17萬的弓，加上魏均珩個性執著，讓他越來越沉穩，在奧運殿堂為國爭光。

徐梓益說，魏均珩的父親是戰鬥機飛官、母親也曾是田徑選手，因父親覺得射箭有助視力和專注力，讓魏均珩小三就開始在大竹國小訓練，之後進入永豐完全中學接受正式訓練，父親也會接送，在過去資源不足、器材昂貴、補助不多的時候，父親主動購入2把共17萬元的反曲弓，還有其他消耗性器材，全力支持魏均珩，他也透露魏均珩寫得一手漂亮好字，多虧父親「盯很緊」。

徐梓益說，魏均珩協調性佳，熱愛運動，羽球、桌球、籃球都很強，笑言：「跟他比賽他都會讓我三分！」因魏均珩小學就有射箭基礎，國高中在同儕間就是數一數二，尤其同屆同學都很強，像是彭士誠也曾和他一起搭檔參加世大運，而魏均珩個性執著，訂下目標就會勇往直前，近年表現越來越沉穩，讓他登上奧運殿堂。

徐梓益說，魏父生性低調，奪銀後曾致電魏父恭喜，魏父說全都是孩子自己打拼出來的成績，不願出來「模糊焦點」，提到曾斥資購入器材，也謙虛說自己有能力、孩子有興趣就讓他自由發揮，笑言自己也是射箭外行、看熱鬧而已，把舞台留給孩子。