台積電今(26日)舉行股東會，不過股價開高走低，很不捧場，終場收在580元，下跌5元，外資也連續第2個交易日賣超5千多張，分析師表示，台積電現在不是不能買，而是要以存股的心態，要能抱到明年，甚至明年底的心理準備，可以在600元以下分批逢低買進。

台積電總裁魏哲家在說明業績表現與營運展望時表示，下半年外在環境雖然有許多不確定性，不過，相信以台積電先進技術領導地位、卓越製造能力以及客戶的信任，將會克服所有困難，持續獲利成長，今年不含記憶體的半導體產值將成長17%，晶圓製造產值將成長20%，全年美元營收將成長超過20%。

在海外布局方面，董事長劉德音指出，美國設新廠是經過一年的討論才決定，目前正針對日本投資進行評估考察，至於德國建廠，目前還屬於非常早期的討論，對於海外設廠是否影響毛利率長期5成的目標，劉德音表示，增加的成本會和客戶彼此分擔，且以台積電的競爭優勢來看，甚至會朝5成以上的目標來努力。

儘管台積電股東會沒有看壞的理由，但股價就是不捧場，開盤還以上漲6元的591元開出，隨著大盤指數一路下殺，台積電股價也開高走低，盤中最低來到580元，下跌5元，收盤股價也是收在580元的低點，跌幅0.85%。盤後統計，外資呈現連續2個交易日賣超，今賣超5039張，上周五(23日)則賣超5393張，2個交易日合計賣超上萬張。

對於近期航海王頻翻船，資金雖回流電子股，但大型電子權值股似乎未受青睞，摩爾投顧分析師江國中表示，台積電自從法說會後，就因為毛利率下滑影響股價，月線、季線也是時而站上，時而跌破，台積電不是不能買，而是要抱有存股的心態，在600元以下分批慢慢買進，放到明年，甚至明年底。

江國中指出，因為台積電3奈米先進製程的爆發時機是在明年第3季、第4季，現在買台積電只能有一個想法，就是存股，只買進，而且是逢低買，買了就抱牢，不要看，最好鎖到保險箱，這是長線的規劃，如果想要做短線的，就不用看台積電，可以去看半導體、微控制器(MCU)等電子次族群。

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