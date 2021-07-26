環保署26日進行捷運萬大中和樹林線第二期工程環評專案小組第三次會議審查，由於車站地點及出口位置與過去規劃不同，需經過環評審查，環評委員認為，由於地方居民反彈大，加上部分數據仍不足，要求北市捷運局補足相關資料，最晚10月底前提交，後續補件後再審。

開發單位台北市捷運工程局表示，變更項目包含車站位置調整（含軌道路線），部分路線改為地下結構型式。

不過旁聽民眾指出，二期工程的捷運站鏡緊鄰土城國小，噪音會影響學童與當地居民，認為應退回環評。開發單位解釋，因地底下已有板南線既有線路在不影響現有捷運情況下，只能往旁邊移動，才會進入緊貼校園。

最後經過閉門會議討論，環評委員做出決議，要求北市捷運局針對施工期間及營運期間噪音監測限值應不超過第二類噪音管制區噪音管制標準。加強減輕本次變更後對鄰近環境敏感受體噪音、振動影響，考量於土城國小安裝隔音窗可行性，並將具體減輕措施納入承諾。

由於當地民眾反彈強烈，環委也要求開發單位必須與民眾、相關團體等關切事項及意見應持續加強溝通並具體回覆，相關承諾應確實納入本環境影響差異分析報告。最後專案小組會議做出補正後再審，相關資料預計10月底前送抵，後續擇日再審。