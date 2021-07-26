台東連續兩天飆高溫並且颳焚風，部東醫院護理師在騎樓下穿著隔離衣值班，忍不住喝水解渴。（莊哲權攝）

防疫警戒降級，但是台東地區今天持續「高燒」不退，太麻里中午最高溫飆到39.8度，還吹起乾燥的焚風，在悶熱的高溫下，衛生福利部台東醫院的醫護人員穿上密不通風的隔離衣，在門診入口引導民眾，沒幾分鐘就香汗淋漓，路過民眾大讚：「抗疫中的美麗身影」。

受到西南氣流過山沉降影響，台東縣太麻里繼昨日創下40.6度高溫後，今日上午11點40又飆上39.8度，雖然有風吹拂，但都是乾燥的焚風，盡管如此，部東醫院護理師仍穿著密不通風的隔離衣，在門診入口處引導民眾，加上面罩、口罩、頭套，只看到一雙美麗的大眼睛。

護理師黃簾凱說，這種天氣穿上不透風的隔離衣非常悶熱，有如在三溫暖的烤箱，完全大暴汗，汗水從頭頂像瀑布般流到腰際，內衣褲5分鐘就全濕，因為擔心汗水會積在屁股，所以也不敢坐下，乾脆一直站著。

她說，早上站4個小時，因為都流汗流光了，根本沒尿意，但是為了避免中暑或是熱衰竭，還是必須多喝水，中午下班第1件事就是衝回家洗頭洗澡，「全身臭死了」。

台東馬偕醫院急診室護理長鄭敏華說，看到醫護身著厚重的防護裝備，在高風險、高溫、高濕的環境中，冒著染疫危險來回穿梭，「你們就是抗疫期間最美麗的身影」。

而隨著防疫警戒降級，站在第一線把關的醫護雖然稍微可以喘氣，但仍不敢掉以輕心，台東基督教醫院急診室護理長吳佳珉說，很早就做好不能回家的心理準備，面對疫情的起起落落，家人的認同及同儕之間的互相鼓勵，是很重要的。