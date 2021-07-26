27歲日本女星朝比奈彩擁有甜美臉蛋、171cm高挑身材，完美比例讓她被稱為「九頭身女神」、「奇蹟九頭身」，去年因在影集《今際之國的闖關者》穿比基尼拍打鬥戲爆紅，今（26日）突宣布閃電結婚，先生是放浪兄弟子團三代目J Soul Brothers的成員山下健二郎。

朝比奈彩閃嫁大9歲的山下健二郎，兩人經由朋友介紹認識，已經交往2年，26日他們一起發結婚聲明，驚訝表示：「沒想到我會踏入婚姻」，但雙方有不少共同點，在一起笑著的時間也很多，自然就被對方吸引，今後會作為家人，一起建立快樂幸福的家庭。同時，朝比奈彩也在IG分享婚照，受到大批網友祝福。

朝比奈彩和山下健二郎宣布結婚。（圖／翻攝自IG）

朝比奈彩20歲時以模特兒身份出道，成為女性流行雜誌《Ray》專屬模特兒，平常熱愛運動健身的她，曾登上綜藝節目《極限體能王》展現優異的運動細胞，去年則在《今際之國的闖關者》中飾演跨性別角色「水鶏光」，劇中幾乎都穿著比基尼出場，大秀九頭身傲人身材，讓她事業攀上巔峰。

山下健二郎2010年以三代目JSB成員出道，曾替師兄EXILE伴舞，近年還開了YouTube頻道，擁有20多萬訂閱。