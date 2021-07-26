浩浩蕩蕩由歐洲前來亞太執行航行自由政策的英國伊莉沙白女王號航母戰鬥群已經進入南海，航母搭載8架F-35B戰機，隨行戰鬥群還包括4艘戰艦與2艘支援艦及1艘核潛艇，在亞太地區分別與泰國、馬來西亞、新加坡等國軍艦進行交匯演習。預計女王號打擊群可能在新加坡停靠，屆時正是美國國防部長奧斯汀訪星期間，尚未知是否會雙方會在新加坡有公開接觸。

據美國《海軍學會新聞網》（USNI）報導，英國皇家海軍伊麗莎白女王號航母戰鬥群正在進入南海，一些隨行艦艇已經在女王號航母之前出發前先行前往亞洲，在與印度海軍於7月21日至22日在孟加拉灣舉行的康坎演習（Exercise Konkan）結束後，該航母戰鬥群多艘艇分頭執行任務。

英國女王號航母戰鬥群在印度孟加拉灣與印度海軍聯合演習。（圖／印度海軍)

報導說，除了女王號航母之外，戰鬥群還包括保衛者號（HMS Defender）和鑽石號（HMS Diamond）2艘45型驅逐艦，肯特號（HMS Kent）和瑞其蒙號（HMS Richmond）2艘23型護衛艦，以及維多利亞堡號綜合補給艦（RFA Fort Victoria)和泰德斯普林號油水補給艦（RFA Tidespring) 等2艘支援艦，另外還有一艘核潛艇機警號(HMS Artful)隨行。

Photos just in from the @IndianNavy’s maiden passage exercise with the @RoyalNavy’s HMS Queen Elizabeth carrier strike group in the Bay of Bengal. Indian ships include INS Satpura Ranvir Kavaratti Kulish & a submarine. pic.twitter.com/7Ob22kUPuT — Livefist (@livefist) July 22 2021

美國驅逐艦沙利文號(USS The Sullivans)、荷蘭護衛艦艾弗森號(HNLMS Evertsen)，美國海軍陸戰隊211戰機攻擊中隊 (VMFA)與皇家空軍617跳躍炸彈(The Dambusters)中隊一起加入。

報導說，據船舶識別系統顯示，保衛者號驅逐艦曾停靠汶萊的穆阿拉（Muara）海軍基地，而泰德斯普林斯號在離開新加坡後駛向南海。2艘戰艦都在當地時間先抵達經過新加坡進行補給。瑞其蒙號補給艦則於24日在安達曼海與泰國皇家海軍護衛艦甲布里號（HTMS Kraburi）進行交匯演習。

女王號航母及其他護衛艦隊於25日在麻六甲海峽與馬來西亞海軍2艘護衛艦萊丘號（KD Lekiu）和傑巴特號（KD Jebat）進行交匯演習，馬國海軍這兩艘戰艦都是在英國建造。

報導說，女王號通過麻六甲海峽時，維多利亞堡號、肯特號、美國海軍沙利文號和荷蘭的艾弗森號組成的艦隊在前方引導，機警號核潛艇也已經穿過新加坡海峽，前往南海。

早先的報導指出，女王號航母預計將在新加坡停靠，屆時美國國防部長奧斯汀將在在同一時間到訪新加坡，預計參加第40屆國際戰略研究所富勒頓講座並發表演說，到目前為止沒有跡象表明奧斯汀會與英女王號航母戰鬥群進行任何接觸。