台中市警第五分局北屯派出所員警陳嘉欣，日前巡邏行經北屯區軍功路與軍和街口時，發現4歲女童想獨自穿越馬路，相當危險，他見狀衝向前阻止，才知道離家的走失女童四處尋找媽媽，在警方安撫引導下，女童背出媽媽的手機號碼，聯絡女童母親前來將其帶回。

警員陳嘉欣指出，當時騎車行經軍功路與軍和街口時，車水馬龍中竟有個幼小身影，胡姓女童在路邊探頭探腦，不時想穿過馬路，十分危險，為阻止女童穿梭車陣，先上前攔阻，再通報線上警網支援。

胡姓女童不斷指著遠方表示，媽媽去拿東西，她想要去找媽媽。警詢問女童曾姓母親的手機號碼，所幸女童會背誦媽媽的手機號碼，通知曾女趕至現場，曾女情緒激動地抱起胡姓女童，並向警方道謝，曾女稱，自己在家裡忙，一時不察，女童就自行開門跑出來，她四處找不著。

台中市警第五分局長林沐弘呼籲，家長應隨時留意兒童動向，並提高警覺不可輕易讓其離開視線，多一分注意，少一分擔心，並可於平時教導孩童走失時的求助管道，以及家中的聯繫方式，一旦走失時旁人或警察得以儘速協助聯繫。