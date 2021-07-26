上午台新金再度發出聲明要求財政部要賠償彰銀投資損失，並且要求找第三方公正機構介入。對此財政部在傍晚發出四大主張反駁，說明如下：一、台新金控於110年間基於經營決策考量，併購保德信人壽，並承諾全數處分彰銀股權等，經金管會核准在案，該項投資為台新金控依其營運發展需要所為的投資評估決策，其投資成本效益及利弊得失，應自行承擔，與財政部無涉。

二、對於台新金所稱投資彰銀股權的損益須計入當初籌措資金所需之成本，財政部認為依會計原則，長期投資的取得成本包括成交價格及交易成本，不包含融資買入之利息。交易成本包括支付顧問或代理人的手續費與佣金，以及規費、稅捐等，而融資買入之利息是舉債的融資成本，屬「財務」成本，因買方使用的財務槓桿程度而異，非屬「交易」成本，於財務報表表達時，係歸屬期間費用，不應作為投資彰銀股權的取得成本，此點應特予澄清。

三、財政部強調，就台新金控投資彰銀有無虧損情事，已在7月23日新聞稿明確說明台新金控仍有投資利益，並無虧損問題，與蘇院長揭示的「不吃虧退場」的善意處理原則相符。

四、財政部表示，財政部對於台新金控基於經營決策考量，併購保德信人壽，給予誠摯的祝福，對於與台新金控間之訴訟，雙方已同意由最高法院進行調解，希望達成止爭息訟目的。