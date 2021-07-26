全球熱錢湧入美國 18:302021/07/26 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年上半全球投資人看好美國經濟復甦進度超前其他國家，吸引大量熱錢湧入美國，金額創下史上新高。 Refinitiv Lipper統計，上半年全球投資人總計對美國共同基金及ETF投入超過9千億美元，是1992年該公司開始追蹤這項數據以來最高紀錄，也超越同一期間投資人對全球其他地區投入的資金總額。 今年以來美股在這波熱錢推動之下屢創新高，標普500指數自年初以來上漲17％，超越德國DAX指數的14％漲幅，反觀上海綜合指數漲幅只有2.2％，日經指數漲幅近乎零。 工業地交易熱 桃園奪一哥 AZ證實額外從全球調貨疫苗 #大量 #全球 #熱錢 #湧入 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 羅賓漢考慮推出美國退休帳戶 吸引長期投資者 10:342021/07/26 財經 台積電董事長：日本設廠評估中 德國設廠在很早期評估階段 11:072021/07/26 財經 寵妻灑錢毫不心疼 越有錢對老婆越好的星座TOP3 17:012021/07/26 運勢 美經濟學家：中美處冷戰初期 13:272021/07/26 財經 貨物爆了 塞港重創陸運 專家驚揭新地雷 10:382021/07/26 財經 《國際油價》觀望氣氛濃 原油期貨微幅收高 09:442021/07/26 財經 首度衝進前十 中鋼市值 躍全球鋼廠第六 04:102021/07/26 財經要聞 美國的大國政治 04:102021/07/26 時論廣場 《國際產業》超級財報周開鑼 特斯拉財報看8大重點 15:412021/07/26 財經 東奧》美國單日怒吞10獎牌 拜爾斯鎖定體操6金 09:552021/07/26 體育 王毅反擊美國指控 政治病毒也要溯源 04:102021/07/26 焦點新聞 財經熱門新聞 航運反彈要棄船？老手爆停利停損關鍵價位 - 財經 貨物爆了 塞港重創陸運 專家驚揭新地雷 - 財經 晶圓老四不賣給英特爾 意外曝聯電誘人價值 - 財經 航運股玩完了？首見外資降評長榮 下修目標價至165 - 財經 - 工商 看過來！威力彩8.2億頭獎號開出 獨得將創今年第二高獎金 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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