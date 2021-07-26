今年上半全球投資人看好美國經濟復甦進度超前其他國家，吸引大量熱錢湧入美國，金額創下史上新高。

Refinitiv Lipper統計，上半年全球投資人總計對美國共同基金及ETF投入超過9千億美元，是1992年該公司開始追蹤這項數據以來最高紀錄，也超越同一期間投資人對全球其他地區投入的資金總額。

今年以來美股在這波熱錢推動之下屢創新高，標普500指數自年初以來上漲17％，超越德國DAX指數的14％漲幅，反觀上海綜合指數漲幅只有2.2％，日經指數漲幅近乎零。