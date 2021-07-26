彰化縣托嬰中心與早療機構27日起有條件開放收托。（彰化縣社會處提供／謝瓊雲彰化傳真）

家長們別再崩潰了！因應疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布自27日起調降二級、不解封，彰化縣政府針對托嬰中心、早療機構，還有幼兒園與短期補習班、安親課輔機構，都有條件開放營運，呼籲業者落實防疫指引。

三級警戒長達2個月，對許多家長來說如同提前放暑假，孩子宅在家不用擔心感染風險，不少雙薪家庭，家長身兼工作又要育兒，有些人瀕臨崩潰邊緣，期待能早日開放幼兒園與收托服務。

彰化縣長王惠美說，彰化縣幼兒園復課整備，27日起幼兒園用餐需設置隔板，教育處也製作防疫隔板DIY影片，提供幼兒園參考，歡迎運用現成物品自製隔板，迎接幼兒回園上課。

教育處表示，針對幼兒園、兒童課後照顧中心與短期補習班等，需落實名（聯）制，室內教室空間容留人數公告，未打疫苗的教職員需持3日內篩檢陰性證明，每隔3至7天定期快篩，相關準則均提供開放指引，供參考遵循。

另外，社會處也盤點托嬰中心、早療機構、親子館及兒少中心，同樣採有條件開放，必須在非密閉空間、有對外窗，工作人員疫苗注射率達8成，未施打疫苗者須提供3日內快篩或PCR陰性證明，工作人員每日量測體溫並全程戴口罩，做好手部衛生及環境清消。

社會處長王蘭心說，家長們辛苦了！疫情趨緩，考量縣內托嬰中心及早療機構均完成疫苗施打，27日起正式開放收托，讓爸爸媽媽安心上班；有許多家長反映，孩子疫情期間在家悶壞了，因此親子館、兒少中心，也將有條件開放，將依場館大小規範入館人數上限，詳情可關注粉專發布之最新訊息，或至彰化縣政府社會處官網查詢。