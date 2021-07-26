全國疫情將於27日降2級，台中市北區元保宮預計28日將「有限度」開放信眾入內參拜，廟方呼籲，疫情期間，仍落實防疫路線及措施。緊接著農曆7月中元普度將屆，因疫情關係，避免群聚，廟方今年首度線上代辦普桌，當天法會改採直播，民眾上網看，供品自由捐弱勢。

北區元保宮指出，往年中元普度都封街、供桌綿延數百公尺，數量逾3000桌，上千名信徒，報名參加法會，超度冤親債主，隨疫情趨緩，中央宣布中元普度可舉行，但仍需遵守相關指引，普桌較往年同期登記人數少約3成。

元保宮指出，中元普度活動主要透過高功法師的超度拔薦法會，讓祖先及冥界好兄弟得取所需、脫化轉昇免受冥界苦難，每年中元普度活動為期5天，今年因應防疫期間改3天，並嚴禁群聚，活動中的解冤釋結儀式將取消。

元保宮的「祈安普桌」，除日常食品外，今年首加入防疫品，包括，醫療口罩、乾洗手、酒精擦，民眾上網登記普桌完成可獲「元保宮特製雙鋼印醫療口罩」，另松竹寺及每年健行國小中元普度超薦法會，研擬採普桌預訂方式進行。

廟宇開放參拜，須遵守中央流行疫情指揮中心宣布，全國疫情2級警戒規定，如室內不得超過50人，室外廟埕不得超過100人，每人約2.25平方公尺社交距離，執行實聯制、體溫量測、手部消毒、全程佩戴口罩等防疫措施。