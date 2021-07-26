半導體設備大廠荷蘭商艾司摩爾（ASML），提供深紫外光(DUV)微影設備等曝光機，以及獨家供應的極紫外光(EUV)微影設備，更成為包括台積電、三星電子在先進製程發展的重要設備，其重要性近期也陸續被外媒點名，為陸美科技競爭居於關鍵地位，甚至已經無法躲開地緣政治風險。

ASML近期公布最新一季度的財報，營收達40億歐元，毛利率50.9%，稅後純益達10億歐元，均符合甚至超乎市場預期，ASML總裁暨執行長Peter Wennink表示，該季度新增訂單金額達到83億歐元，其中49億歐元來自ＥＵＶ機台訂單，總計未交貨訂單金額達175億歐元，顯示客戶拉貨提高產能需求的動能強勁。ASML預期，2021年度的勁銷售額將比去年增加35%，毛利率介在51~52%，

ASML說明在DUV業務，TWINSCAN NXT:2000i 浸潤式微影系統在客戶端達到日產能6300片晶圓的紀錄；EUV業務則是完成新一代的NXE:3600D出貨，較前一代產品生產力提高至15%~20%，疊對精度提高30%，EUV機台也增加記憶體產業應用，協助3家DRAM 客戶實現未來導入EUV技術的計畫。

受惠於ASML最新公布財報表現優於市場預期，加上財測強勁，歐洲上市的股價上周五收盤寫新高紀錄，截至台灣時間26日晚間5點55分，ASML股價上漲2.40歐元或0.38%、暫報641.20歐元；ASML美股盤前上漲10.13美元或1.35%、暫報758.27美元。

據金融時報報導，雖然ASML在商業上獲得優異成績，但就如許多半導體廠商一般，都陷入陸美科技戰的爭端，對全球半導體供應鏈來說都造成不小影響，近期甚至傳出，從川普政府時代，就對荷蘭政府施壓，不發給ASML出貨許可證，導致大陸晶圓代工龍頭中芯國際無法獲得生產先進製程的關鍵設備：EUV機台，拜登政府也打算維持政策，打擊大陸半導體產業。

ASML 供應商約有 5000 家，每個動作都對於該公司供應鏈有相關影響。Newstreet Research 執行合夥人 Pierre Ferragu指出，美國的策略非常清楚，就是告訴盟友不准輸出科技技術至大陸市場，例如一些歐洲國家把華為排除在當地5G建設的名單。Pierre Ferragu指出，美國戰略直接了當，並鼓勵盟友也執行，認為大陸在未來20年都無法達到先進製程技術，歐洲支持美國是理所當然。

ASML 超過75%的設備與服務銷售銷往亞洲，主要是台灣、南韓和大陸，但美國和歐盟都有意加強本國的半導體製造能力。美國矽工業協會和波士頓諮詢集團提出的一份報告指出，創新放緩以及市場限制，以及被美國封殺、激起大陸半導體自主化的行動來看，美國的行動反而會扼殺競爭力。

ASML也承認透過出口管制是解決有針對性、國家安全問題的有效工具，但在如今全球晶片短缺的困境下，可能會造成傷害，這也會造成成本增加、影響獲利前景等問題，地緣政治風險也變成ASML不得不謹慎下的一盤棋。

面對陸美半導體建立自給自足，台積電創辦人張忠謀本月16日在APEC非正式領袖會議也針對此事與各國示警，提到國安問題顧慮的確該謹慎，但背後的自由貿易為基礎的供應鏈運作，才是最好方法。

實際上，台積電擁有強大的先進製程與成熟製程技術，被各國相繼爭取赴當地設廠，台積電26日股東會上，回應日本與當地廠商合作設廠的計畫，主要是考量客戶需求，至於赴德國設廠的考量，台積電承認，德國政府邀請有台積電去投資設廠，但目前僅在與幾個大客戶溝通的階段，目前談論言之過早。

就在今年晶片荒之際，各國致信台灣政府，想取得台灣包括台積電、聯電等晶圓代工廠的晶片產能，台積電總裁魏哲家也不斷指出，為支援全球汽車產業，台積電已採取前所未有的行動，支援車用晶片產能，並在日前法說會強調，今年第三季車用晶片產能緊繃將緩解。

台積電在受到美國邀請下，2020年5月宣布將赴美國亞利桑那州設廠，預計在2024年量產5奈米製程，今年2月也宣布將投資186億日圓，設置日本成立3DIC材料研發中心，今年4月通過在南京廠增設28奈米製程，投入28.87億美元，但近期有媒體傳聞，美國施壓台積電不要赴南京擴張產能，但在法說會上遭台積電董事長劉德音破除傳聞。這些動作也顯示，台積電為了避免產能集中在陸、美其中一方，所做出的全球布局，如同張忠謀當年提到在亂世之中，台積電將成為兵家必爭之地，透過客戶需求強勁來評估投資方向，代表半導體產業面對地緣政治須更加小心謹慎。