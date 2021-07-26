二極體廠德微科技（3675）公告2021年第二季營運成果，歸屬母公司淨利達8457萬元，創下單季歷史新高，相較2020年同期大幅成長136.0％，每股淨利為1.90元。對於後市展望，德微對於第三季營收及獲利抱持樂觀看待，後續有機會逐季成長。

德微第二季財報出爐，單季合併營收為5.19億元、季成長15.6％、年增25.2％，毛利率32.4％、季增2個百分點，歸屬母公司淨利8457萬元、季增87.0％、年成長136.0％，每股淨利1.90元。

合計德微上半年合併營收9.68萬元、年成長21.4％，上半年平均毛利率達31.5％、年成長5.4個百分點，歸屬母公司淨利達1.30億元，相較2020年同期大幅成長122.9％，每股淨利2.92元。

德微表示，上半年度獲利成長，主要係公司持續進行資源整合，使公司營運效能提升。公司對第三季營收與獲利表示樂觀以待，可望逐季成長，營運將漸入佳境。