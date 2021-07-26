前元大投信總經理黃昭棠出任華南永昌投信董事 將接任董事長 18:532021/07/26 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華南金控26日董事會通過指派子公司華南永昌投信董事，舊任者為華南永昌投信董事長呂金火，因辭職後指派新任者，新任為前元大投信總經理黃昭棠，新任生效日期為7月27日，未來將出任華南永昌投信董事長。 《類股》漢微科董座進駐碩禾 國碩母子漲停慶賀 《電子零件》國巨H1每股賺22.98元 Q3營運動能洶湧 #華南金 #華南永昌投信 #董事長 #新任 #元大投信 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融》外資續保守 台股高檔震盪 15:582021/07/26 財經 《基金》愛地球商機大 永續投資成顯學 10:012021/07/26 財經 前「股市四大金釵」葉美麗被控掏空2億 出庭喊冤：我也是被害者 13:262021/07/26 社會 東哥遊艇闕慶承連任董事長 配發現金股息一元 17:422021/07/26 財經 捷流閥業股東會決議每股配5.11元現金股利 全年力拚營收及獲利優於去年的目標不變 14:222021/07/26 財經 搶東奧財 中華電行銷總動員 04:102021/07/26 財經要聞 獨角獸企業 金融科技獨占鰲頭 14:312021/07/26 財經 《半導體》台積劉德音：買疫苗需專業 列業外費用 13:082021/07/26 財經 王院長跟你談天說地》人去愛留的經營法則（王建煊） 08:302021/07/26 海納百川 觀看人次估逾2018世足賽 MOD、Hami廣告委刊破表 04:102021/07/26 財經要聞 信心疲弱全球股市波動加劇 亞股上週僅大陸股市明顯吸金 18:082021/07/26 財經 財經熱門新聞 航運反彈要棄船？老手爆停利停損關鍵價位 - 財經 晶圓老四不賣給英特爾 意外曝聯電誘人價值 - 財經 貨物爆了 塞港重創陸運 專家驚揭新地雷 - 財經 記憶體擴產大爆發 台廠最大贏家曝光 - 財經 航運股玩完了？首見外資降評長榮 下修目標價至165 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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