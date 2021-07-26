泰國26日（周一）新增確診逾1.5萬人，再創該國單日最高紀錄，凸顯該國疫情不斷惡化。另據瑞穗銀行（Mizuho Bank）表示，新冠病毒重創觀光業，令泰國經濟大受打擊，泰銖今年不斷走貶，使這個疫情前在亞洲表現最強的貨幣，反倒成為今年表現最差的亞幣。

泰國周一呈報1萬5376人感染新冠病毒，連續兩天刷新單日高點。如今泰國、馬來西亞、印尼等國病毒急速擴散，東南亞成為全球疫情重災區之一。

根據路孚特Eikon資料，截至周一早上，今年泰銖兌美元累跌逾10％，與其他亞太區主要貨幣相比，泰銖走勢最疲弱。今年以來日圓兌美元累計貶值近7％，馬幣兌美元同期累跌5％，澳元貶值4.43％。

瑞穗銀行經濟暨投資策略部門主管華拉森（Vishnu Varathan）表示，「以面值來看，泰銖顯然大幅落後，但這與泰國強勁（但有減少）的經常帳盈餘或相對低通膨的情況並不相符。」

華拉森指出，今年泰銖走勢轉為疲弱，不能完全歸咎於新冠疫情，因Delta變種病毒對亞洲其他地區造成「更嚴重」的打擊。他提到，觀光人數驟減，加重泰國經濟受到疫情衝擊的力道。

根據泰國官方與世銀資料，今年1到5月僅逾3.4萬人觀光客抵達泰國，反觀2019年此數據高達逾3900萬人。外國遊客銳減，意即市場對泰銖的需求大幅萎縮。