「世界球后」戴資穎今（26）天在東京奧運羽球女單分組賽第二場，碰上越南小妞阮翠玲（Nguyen Thuy Linh），最後輕鬆以直落二奪得二連勝，再為奪金之路邁進一步，而阮翠玲雖然落敗，不過清秀可愛模樣，立即引起台灣網友高度關注，在批踢踢（PTT）上引發熱烈討論。

阮翠玲常在臉書PO出「初戀系」美感。（圖／翻攝自阮翠玲臉書）

這場比賽結束，馬上有網友在批踢踢（PTT）發文「越南羽球手阮翠玲是不是很可愛？」，文中表示「阮翠玲雖然輸給我們羽球好手戴資穎，雖敗猶榮，值得尊敬，但真的覺得她蠻可愛的，好幾次失誤還是不失靦腆」。原PO還附上多張阮翠玲「初戀系」美照。

阮翠玲的日常照之一。（圖／翻攝自阮翠玲臉書）

貼文一出，立即獲得廣大鄉民熱情回應「滿漂亮的，有幫她加油的自己承認啦 滿漂亮的 有幫她加油的自己承認啦」、「失誤的表情可愛」、「我來安慰她」、「是，本肥可以安慰她，瘋狂！」、「來台灣給拍拍」、「娶了娶了～好可愛」、「戀愛了」。

事實上，阮翠玲世界排名連前30都排不進，還沒與小戴交手之前就知道勝算不大，但最讓她開心的是，戴姿穎一直是她的心目中偶像、成長的目標，能在世界最高運動殿堂與這位來自台灣的「球后」過招，已圓了她最大的夢想，即使最終遭小戴直落二橫掃落敗，比賽一結束，阮馬上化身為「球迷」，拉著小戴合照，隨即將合照PO到自己的臉書上。照片中， 2人睜大水汪汪雙眼，開心對著鏡頭「比YA」，阮更是興奮的不得了。