英國跳水名將湯姆·戴利(Tom Daley) 與搭檔馬蒂·李(Matty Lee) 在男子雙人10公尺跳水項目上，贏得了他職業生涯的第1面奧運金牌 。英國以總分471.81分，擊敗中國大陸曹元和陳艾森的470.58分 ，就以1.23 分的些微優之差，結束了大陸隊企圖在東京橫掃8枚跳水獎牌的野望，也結束大陸的4連冠紀錄。

這場跳水比賽的競爭相當激烈，英國隊在第四輪之前，一直落後於大陸隊，並然而在剩下的兩次跳水，戴利與李幾乎完美，而在最後一跳中，以 4又 1/2 的無錯誤前翻，鎖定了勝利。

大陸的曹元和陳艾森在前三跳獲得最高分，但是在第四次跳水時犯了明顯不同步的錯誤，這使得他們的最終得分為 470.58，這就毫釐之差，以1.23分錯失了金牌，仍然雖敗猶榮，這是奧運會史上，跳水比賽名次分差中最小的一次。

對兩名金牌選手來說，這次比賽都是里程碑的成就，兩人皆獲得職業生涯中的首面奧運獎牌，這對搭檔上一次的最好成績是2019年游泳世錦賽的銅牌。

戴利是一名同性戀者，他的伴侶是美國電影編劇布萊克 (Dustin Lance Black)， 於 2008 年憑藉《自由大道》(Milk)一片，奪得2008年奧斯卡金像獎最佳原創劇本。這對伴侶於2017年結婚，第二年以代理一孕母的方式，獲得第1個孩子，是兒子。

戴利說「我認為婚姻和父親身份是他職業生涯的重大轉折點。」無論自己在游泳池裡表現的好或是壞，之後都可以回到愛我的伴侶和兒子身邊，這可以減輕自己的壓力。

獲得銀牌的曹元和陳艾森難掩失望，賽後說「我們犯了一些錯誤，導致我們得分低」