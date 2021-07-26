越南籍逃逸移工，在仁愛鄉盜取的扁柏及檜木樹瘤。（警方提供／廖志晃南投傳真）

仁愛鄉楊姓男子，開槍擊中越南籍移工，犯案獵槍被查扣。（警方提供／廖志晃南投傳真）

仁愛鄉武界壩有如世外桃源，深夜卻不平靜，4名越南籍逃逸移工盜取扁柏及檜木樹瘤，摸黑穿越森林，窸窣的聲音讓楊姓獵人研判是山羌，一聲槍響劃破寂靜夜空，眾人驚慌逃逸，獵人以為未命中獵物，卻是誤擊移工致死。

這件離奇的命案發生在24日晚間，23歲楊姓男子騎摩托車、攜帶原住民自製獵槍，在武界壩附近狩獵，深夜11點30分，他聽見森林有聲響，頭燈照射發現反光，以為是山羌的眼睛，於是開了1槍，後來就沒有動靜，以為沒打到獵物，就離開現場。

25日下午2點多，斐姓越南籍男子向仁愛警分局報案，供稱前晚在仁愛鄉投83線25公里處，往山區20公尺的森林中，與他同行的張姓越南籍男子，被槍擊身亡；仁愛警分局員警隨即會同他上山，在現場發現張姓移工已無生命跡象，死者身上還背負盜採而來的41.2公斤扁柏及檜木瘤，腹部有槍傷，立即通知縣警局鑑識人員到場蒐證，並報請檢察官指揮偵辦。

斐姓移工向警方供稱，他與死者及另外2位不知名的越南籍移工都是逃逸移工，4人一起在12天前，進入仁愛鄉的森林盜伐林木後，當晚各自背負盜取的扁柏及檜木下山，行經案發地點時，突然聽到一聲槍響，死者大叫後倒地，其他3人驚嚇之際一哄而散；因為死者是他的親戚，經過一夜思索，不忍親人客死異鄉，所以隔天向警方報案。

警方循線查獲楊姓男子，他供稱誤將死者當成獵物而開槍，並非故意殺人，警方訊後依殺人等罪嫌移送南投地檢署偵辦。

南投地檢主任檢察官吳錦龍表示，檢察官26日率同法醫相驗，並決定27日解剖釐清死因；至於開槍的楊姓男子，經檢察官訊問後，依現有事證認為他涉嫌過失致死，諭知3萬元交保；專案小組仍在擴大調查中，持續追緝在逃的2名越籍移工，並且不排除任何可能性。