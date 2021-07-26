合庫金26日董事會決議，今年現金股利發放的除權及配發日期，每股將配發現金股利0.85元，共將發出113億3409萬元現金股利，同時除權交易日訂在8月11日，最後過戶日將從8月13日起，17日截止，除權基準日訂在8月17日，並將在8月31日發放現金股利。

《鋼鐵股》中鋼股東會紀念品 7月30日至8月13日發放
《金融股》台新金：彰銀案歧見 財部應儘速協商
#合庫金 #除權 #發放現金股利 #日董事會決議 #現金股利發放