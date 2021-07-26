合庫金公告 8月31日發放現金股利 19:022021/07/26 工商 朱漢崙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 合庫金26日董事會決議，今年現金股利發放的除權及配發日期，每股將配發現金股利0.85元，共將發出113億3409萬元現金股利，同時除權交易日訂在8月11日，最後過戶日將從8月13日起，17日截止，除權基準日訂在8月17日，並將在8月31日發放現金股利。 《鋼鐵股》中鋼股東會紀念品 7月30日至8月13日發放 《金融股》台新金：彰銀案歧見 財部應儘速協商 #合庫金 #除權 #發放現金股利 #日董事會決議 #現金股利發放 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電腦設備》廣達除息日 開場窘貼息 09:272021/07/26 財經 《類股》金融股王、股后慘貼息 類指創逾月新低 13:592021/07/26 財經 《集中市場》電傳金無力 外資再轉賣、7月逼近千億元 15:412021/07/26 財經 南帝董事長楊東源：今年營運可望比去年好 14:392021/07/26 財經 《半導體》MCU太旺 盛群Q2財報衝3高 15:412021/07/26 財經 《半導體》群聯決配息23元 將辦私募引進合作夥伴 16:492021/07/26 財經 《半導體》京鼎配息7元 今年業績再戰高 15:242021/07/26 財經 永豐實上市參考價每股52元 11:412021/07/26 財經 《盤中解析》搭上失速列車 台股狂殺百點 12:002021/07/26 財經 上銀董座卓文恒表示 今年營收有兩位數成長空間 15:072021/07/26 財經 《半導體》股東盼提高股利 台積電董事長劉德音：會努力 14:332021/07/26 財經 財經熱門新聞 航運反彈要棄船？老手爆停利停損關鍵價位 - 財經 貨物爆了 塞港重創陸運 專家驚揭新地雷 - 財經 晶圓老四不賣給英特爾 意外曝聯電誘人價值 - 財經 記憶體擴產大爆發 台廠最大贏家曝光 - 財經 史上頭一遭！統一發票雲端發票烏龍公告2次獎項 財政部：都給獎 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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