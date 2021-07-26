國外一名34歲女子透露，她上個月打完第2劑輝瑞BNT疫苗後，出現罕見副作用，不僅雙腿失控狂抖，甚至幾乎難以步行，得靠助行器才能走路，影片曝光後讓眾人看傻。

這名住在英國倫敦的34歲女子西格爾，日前在IG公布影片表示，自6月29日接種第二劑輝瑞疫苗後，每天都會出現昏厥和神經系統問題，雙腿甚至無法正常走路。從影片中可以看見，她躺在病床上時，雙腳不停抽搐，疑似為接種疫苗後有產生的罕見副作用。

根據英國《每日郵報》報導，西格爾原本身體健康，接種第1劑BNT疫苗後只有頭痛與疲倦，不料打完第2劑後開始頭痛、頭暈，甚至會無預警暈倒，更令人意外的是，10天後又出現顫抖症狀，且逐漸不良於行。

西格爾的影片被轉發後讓不少網友看傻，紛紛回應「為她祈禱」、「祝她早日康復」、「這就是為什麼我沒有接種疫苗的原因」、「這就是他們想要強行塞入每個人身體的垃圾？」不過也有網友說打完2劑後一切正常，認為發生這種情況的可能性很小，還是建議大家接種疫苗。

西格爾25日在IG發文表示，結束在醫院的10天療程後已經出院，下周將開始接受復健治療，目前仍必須倚靠助行器或輪椅，不過她有信心自己一定可以痊癒，並在網路上發起募款，希望能籌到足夠的醫藥費，讓她到美國尋求專業協助。