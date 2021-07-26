一般社區大樓都有管理費，也會幫簽收掛號與包裹，可是一名網友卻在住處公告欄看到一則不合理的公告，要求每幫收一件包裹，收件人就要多給100元管理費，讓他看後傻眼，於是在臉書社團《爆料公社公開版》發文問網友：「請問這樣是合理的嗎？消息曝光後引發討論話題。

社區決議管理員代收包裹要加錢。（圖／翻攝自爆料公社公開版臉書）

從原PO附的照片可以看到，大樓電梯旁貼了一張紙條，內容指出，「經過開會擬決議，管理員代收包裹，每一件加收100元服務費」，將投票表決多數決通過。

此文一出引起網友熱議，許多網友都覺得不合理：「不是每月都有繳管理費嗎？」、「扯，管理員的工作就是收貨、收信，憑什麼要加錢？那管理費是否要降到300，再累加上去？真的莫名奇妙」、「住大樓付管理費就是因為有人幫忙收包裹。收包裹還要以件計費，那幹嘛付管理費請人來坐在那邊吹冷氣？」、「一件100…那當初付管理費是在付什麼意思的！？也太敢喊了吧」。

另有人表示：「提議換保全公司或管理員，順便改選主委」、「換掉管委會跟保全公司」、「當甚麼管理員～代收就賺飽了，這麼厲害怎麼不去搶」、「哪一家管理員吃相這麼難看，公佈出來讓大家去看看」、「叫物管跟保全回去吃自己就好了，不需要再請他們服務任何事了」。